Дзюбе сделали замечание из-за Карпина

Российский специалист Сергей Юран подверг критике слова нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы, который заявил, что у него непростые отношения с главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным, потому что тот однажды обидел форварда. Слова Юрана приводит «Матч ТВ».

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«Нельзя как пацан держать в себе эту обиду, которая была десять лет назад. В этой ситуации нужно себя вести посдержаннее и уважительнее к Карпину, так как Валерий Георгиевич старше», -— заявил Юран.

Карпин в ответ Дзюбе заявил, что «ему по барабану», а также отметил, что не понимает, о какой обиде идет речь.

«Ростов» и «Акрон» встречались в рамках десятого тура Российской премьер-лиги, победа досталась тольяттинскому клубу со счетом 2:0. 36-летний форвард отличился на 32-й минуте встречи, в качестве ассистента выступил 28-летний черногорский полузащитник Стефан Лончар. Этот гол стал для Дзюбы первым в составе новой команды.

Команда под руководством Заура Тедеева набрала 11 очков и закрепилась на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, опередив самарские «Крылья Советов», махачкалинское «Динамо» и «Пари НН». Ростовчане с 12 баллами располагаются на восьмой позиции.

В следующем туре «Ростов» сыграет в гостях против московского «Спартака». «Акрон» на домашнем поле встретится с «Пари НН». Обе игры пройдут в субботу, 5 октября.