Во вратаря «Реала» кинули пакет с фекалиями

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа обратился к болельщикам столичного «Атлетико» после гола «сливочных» в дерби, в скором времени после которого начались беспорядки. Об этом пишет Marca.

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«Реал» открыл счет на 64-й минуте, отличился Эдер Милитао. Сразу после этого Куртуа обернулся к фанатам «Атлетико» и крикнул «Вперед!», после чего в него полетели различные вещи, в том числе зажигалки и пакет с фекалиями. Матч был прерван.

Футболисты попытались успокоить фанатов. Игрок «Реала» Коке, который подошел к трибуне, сказал следующее: «Нам нужно играть, черт возьми».

Пауза в матче растянулась на 15 минут. «Атлетико» сумел сравнять уже в компенсированное время, и игра завершилась со счетом 1:1.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, набрав 18 очков. «Атлетико» располагается на третьей строчке, имея в активе 16 баллов. Лидирует в турнире каталонская «Барселона», имея в активе 21 очко.

В следующем туре «Реал» сыграет с «Вильярреалом». Встреча пройдет 5 октября. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени. «Атлетико» сыграет с «Реал Сосьедад», за который выступает россиянин Арсен Захарян. Матч состоится 6 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.