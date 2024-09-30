Абаскаль оценил свои результаты в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил «Матч ТВ», что доволен третьим место московской команды в чемпионате России‑2022/23, отметив, что если его назначение было экспериментом, то его можно назвать роскошным.

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Испанец тренировал «красно‑белых» с лета 2022‑го по апрель 2024 года. Под его руководством «Спартак» завоевал бронзу РПЛ в сезоне‑2022/23.

— В российской истории вы самый молодой тренер «Спартака». Это и впечатляет, и кормит критиков. Они говорят, что «Спартак» — великий клуб, и это не место для экспериментов. Считаете такую позицию разумной?

— Экспериментов было мало. Давайте разберемся. Если бы мы не допустил ошибок в первый год, возможно, были бы близки к титулу. Нужно не забывать, что весной у нас хватало травм, команды в итоге не достигла поставленных целей. Так что сложно сказать, что это был эксперимент, тем более что мы заняли третье место в РПЛ. При нормальной ситуации этот результат гарантировал место в еврокубках. Причем этого результата добилась очень молодая команда. В первый свой год в большом футболе в Европе играли Литвинов, Пруцев, Игнатов, Умяров, Хлусевич и Денисов.

Таким образом, мы выстроили фундамент, а на второй год нужно было двигаться дальше. Например, выходить на рынок. Но на внутреннем рынке мы не сумели найти игроков, которые бы нас усилили. В итоге пришлось подписывать контракты с легионерами. Дела пошли не так, как планировали. Но, как говорят испанцы, выбрасывать проделанную работу неправильно.

Футбол — это про взлеты и падения, и во втором сезоне пришлось столкнуться с рядом проблем: нестабильность, отсутствие прогресса. Цель была следующая: если заняли третье место в первом сезоне, то на второй год должны быть первыми или вторыми. Но в итоге что‑то было сделано не так, и работа не дала плодов. Если это эксперимент, то это был роскошный эксперимент. Я очень доволен тем третьим местом, — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».