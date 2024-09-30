Россияне теряют интерес к футболу

В России увеличилась доля равнодушных к футболу людей. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, которые опубликованы на сайте организации.

По результатам исследования стало известно, что к этому виду спорта равнодушны 77 процентов населения. В 2005-м это число составляло 43 процента. Также зафиксировано снижение количества постоянных футбольных болельщиков с 19 до 4 процентов.

ВЦИОМ проводил опрос по телефону. В нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская футбольная сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Российские клубы не выступают в еврокубках с весны 2022-го.