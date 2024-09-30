Щенсный прибыл в столицу Каталонии для подписания контракта с «Барселоной»

Бывший вратарь сборной Польши по футболу Войцех Щенсный в ближайшее время подпишет контракт с «Барселоной», сообщает Mundo Deportivo.

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По информации издания, Щенсный прилетел в столицу Каталонии в понедельник утром и отправился на медицинское обследование, после чего 34‑летний поляк встретится с главным тренером команды Ханси Фликом и футболистами «сине‑гранатовых». Отмечается, что соглашение с футболистом будет рассчитано до конца сезона.

Основной вратарь «Барселоны» Марк‑Андре тер Штеген в сентябре перенес операцию по поводу травмы колена и, по информации СМИ, выбыл на восемь месяцев.

В августе Щенсный расторг контракт с туринским «Ювентусом» и объявил о завершении карьеры. Ранее вратарь играл за лондонский «Арсенал», «Брентфорд» и «Рому».