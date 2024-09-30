Игрокам костромского «Спартака» пообещали айфоны, если они откажутся от снюса. Сначала подарить смартфоны хотели только бросившим, но возмутились те, кто не употребляет (Mash)
Игрокам клуба из Костромы пообещали айфоны в обмен на отказ от снюса.
Как сообщает «МК Кострома» со ссылкой на Mash, учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский рассказал о вредных привычках игроков. По его словам, каждые 6 месяцев футболисты проходят проверку на полиграфе, и тот показывает, что большинство из них постоянно лжет, отвечая на вопрос «Есть ли у вас вредные привычки?»
Хотимский утверждает, что игроки «Спартака» употребляют снюс – измельченный увлажненный табак. Учредитель клуба пообещал, что подарит iPhone в полной комплектации каждому игроку, кто прекратит употреблять снюс.
Это обещание вызвало недовольство в команде – возмутились те, кто не употребляют снюс. В итоге Хотимский пообещал айфоны всей команде, если от снюса откажутся все.
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Игрокам костромского «Спартака» пообещали айфоны, если они откажутся от снюса. Сначала подарить смартфоны хотели только бросившим, но возмутились те, кто не употребляет (Mash)