Семшов объяснил, за счет чего «Локомотив» обыграл «Спартак»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мыслями о победе московского «Локомотива» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Железнодорожники одержали уверенную победу со счётом 3:1.

«Было видно, что «Локомотив» полегче и побыстрее, задорнее. Заслуженная победа. Плюс ошибки «Спартака» в обороне, как и до этого с «Динамо», сыграли знаковую роль: Самошников забил два мяча, когда его защитники теряли из виду. «Локомотив» смотрится целостнее как команда, показывает более качественный футбол», — приводит слова Семшова «Советский спорт».

На седьмой минуте железнодорожники усилиями Ильи Самошникова открыли счёт в матче. На 16-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко реализовал пенальти и сравнял счёт в игре. На 36-й минуте Самошников оформил дубль с передачи Артёма Карпукаса. На 58-й минуте нападающий Дмитрий Воробьёв увеличил преимущество «Локомотива», установив окончательный счёт игры.