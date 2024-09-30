Названа главная причина неудач «Зенита»

Российский тренер, эксперт Валерий Непомнящий объясни л, с чем связана причина неудач петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Только одно: там нет отдачи, азарта, которые присутствуют у команды Мусаева и Галактионова. Уровень мастерства и качество у футболистов «Зенита» не хуже, чем у конкурентов, а вот настрой и психологическая готовность отсутствует. Как бы они сейчас еще паниковать не начали» — заявил он.

28 сентября подопечные Сергея Семака в выездном матче, который состоялся в рамках десятого тура чемпионата России, проиграли «Краснодару», которым руководит Мурад Мусаев. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «быков».

Петербургский клуб идет на третьем месте, набрав 23 очка. У лидирующего «Краснодара» и идущего вторым «Локомотива», главным тренером которого является Михаил Галактионов, на балл больше. Следующий матч «Зенит» проведет в рамках группового этапа Кубка России и сыграет с тольяттинским «Акроном» 2 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:15 по московскому времени. Следующий тур РПЛ «Зенит» проведет дома и сыграет с «Оренбургом» 5 октября.