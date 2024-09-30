Винисиуса оскорбляли на расовой почве во время дерби с «Атлетико».

Матч «Атлетико» и «Реала» в 8-м туре Ла Лиги (1:1) приостановили после того, как фанаты «матрасников» стали бросать предметы в Тибо Куртуа. Игра была возобновлена спустя 15 минут.

Сегодня состоялось заседание Комитета по борьбе с насилием при Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), где рассматривались происшествия на дерби. Пока комитету не удалось идентифицировать всех виновных в бросании предметов в Куртуа, но работа продолжается. Отмечается, что на заседании не рассматривалось поведение самого Куртуа.

Также будет изучена жалоба о повторяющихся расистских выкриках в адрес вингера «Реала» Винисиуса. Relevo пишет, что бразильца многократно называли «обезьяной».