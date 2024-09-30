Газизов призвал отстранить некачественных арбитров

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов оценил судейство в матче против московского «Динамо» (0:1) в 10-м туре РПЛ. Главный арбитром встречи был Сергей Чебан, ВАР — Василий Казарцев.

В этом матче бригада ВАР отменила пенальти в ворота москвичей, который назначил главный арбитр Чебан.

«Мне кажется, что футбол уходит дальше, а судьи просто стоят на месте или деградируют. Некоторым надо просто запретить судить, и все. Не надо кого-то тащить. Если он неквалифицированный, стоит заканчивать с ним. Если футболист плохого качества, то его сажают на лавку и он заканчивает с футболом. А если судья, его тащат, тащат, тащат, а он гадит, гадит и гадит. Ну и что дальше?» — приводит слова Газизова «СЭ».

После 10-ти туров РПЛ махачкалинское «Динамо» идет на 12-м месте, набрав 10 очков. Дагестанский клуб проводит дебютный сезон в высшем дивизионе российского футбола. В прошлом сезоне динамовцы финишировали на втором месте в Первой лиге.

6 октября махачкалинцы в гостях сыграют с «Факелом» в 11-м туре чемпионата России.