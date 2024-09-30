Мбаппе восстановился от травмы и может сыграть с «Лиллем» в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Килиана Мбаппе восстановился от травмы бедра. Об этом сообщает Onda Madrid.

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По сведениям источника, завтра Мбаппе вернётся к тренировкам с мадридским клубом в общей группе. Если всё будет хорошо — форвард сможет получить практику во втором тайме предстоящей игры с «Лиллем» в Лиге чемпионов.

Мбаппе получил повреждение в матче 7-го тура испанской Примеры с «Алавесом», который завершился победой «сливочных» со счётом 3:2. Напомним, в этой игре Мбаппе отметился забитым голом и попросил замену на 80-й минуте. В СМИ появлялась информация о том, что французский форвард вернётся в строй лишь в конце октября.

По итогам восьми матчей мадридский «Реал» располагается на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 18 очков.