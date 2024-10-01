«Наполи» предложил Кварацхелии новый контракт

«Наполи» предложил Хвиче Кварацхелии новый контракт с повышением заработной платы, сообщает Джанлука Ди Марцио.

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По его информации, по новому соглашению Кварацхелия сможет получать шесть миллионов евро в год с учетом бонусов — столько же в команде получает бельгийский нападающий Ромену Лукаку.

Встреча представителей Хвичи и клуба может состояться в ближайшие несколько недель. Нынешний контракт Кварацхелии рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне чемпионата Италии Кварацхелия провел шесть матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

В шести матчах «Наполи» набрал 13 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.