Роналду: знаю, что у меня осталось не так много времени

Нападающий «Аль‑Насра» Криштиану Роналду признался, что на данный момент наслаждается футболом и не думает об индивидуальных наградах.

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В понедельник португалец забил победный гол в матче азиатской Лиги чемпионов с командой »Аль‑Район» — 2:1.

— Сейчас я просто наслаждаюсь игрой в футбол, поскольку знаю, что у меня осталось не так много времени. Мне неважно, буду ли я лучшим игроком и буду ли выигрывать индивидуальные награды. Сейчас для меня важно получать удовольствие и помогать своей команде, — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

39‑летний Роналду в нынешнем сезоне принял участие в семи матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.