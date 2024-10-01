Генич рассказал, как изменится ЦСКА с приходом Пьянича

Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич поделился мнением о переходе Миралема Пьянича в ПФК ЦСКА.

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— Что ты думаешь про Миралема Пьянича в ЦСКА?

— А мы с какой стороны обсуждаем?

— Со всех.

— Презентация прикольная с белым конем, то, что ее там растиражировали по всему миру. Говорят, он прямо со съёмок звонил Джеко. Знаешь, звонил Джеко видеозвонок. Я тут на коне. И шутка Романа Трушечкина величайшая, что осталось только «Ахмату», санкционному клубу, подписать Джеко, и тогда можно действительно всё заканчивать.

Но если серьезно, то насколько я слышал, что Марко Николич собирается зимой перестраивать схему. Разумеется, те три недели, которые у него были, может быть чуть больше перед сезоном, это не тот срок, когда ты можешь уже базовую фундаментальную надстройку, которая, в принципе, неплохо работала с такими тремя центральными защитниками, менять на что-то иное. Потому что, да, футболисты квалифицированные, футболисты быстросхватывающие, но ты это будешь делать уже в официальных матчах, и это большой риск. Потому что тебе потом придётся снова вернуться, начинают футболисты дёргаться. Лучше с этого фундамента начать и потом уже что-то менять.

Когда уезжают игроки в сборные, это тоже трудно сделать за паузу двухнедельную. И настрой у игроков несколько иной, потому что они тоже выдыхают, так, отрезок проведя. И нужна большая подготовительная работа, я думаю, что она как раз зимой у ЦСКА будет. И нужен был игрок в атаку, Гуарирапа – окей. Нужен был игрок в середину, чтобы добавить вариативности по, так скажем, расположению игроков. И я уверен, что ЦСКА с приходом Пьянича точно перестроится на четыре защитника, — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».