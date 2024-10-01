Холанд получил стоимость в €200 млн

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов английской Премьер-лиги. Так, апгрейд ценника получил и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Теперь норвежец оценивается в € 200 млн, что делает его самым дорогим футболистом планеты.

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Ближайшие преследователи Холанда — Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор — оцениваются в € 180 млн.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.