В «Реале Сосьедад» назвали сроки возвращения Захаряна к тренировкам

Российский полузащитник испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян, который пропустил старт сезона‑2024/25 из‑за травмы лодыжки, вернется к тренировкам за команду после паузы на игры сборных.

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Ранее 21‑летний Захарян перенес операцию после травмы сухожилия правой лодыжки, он тренируется по индивидуальной программе.

— Захарян сможет вернуться в расположение команды и будет готов тренироваться после паузы на матчи сборных. Ждать ли его в заявке на матч с «Жироной» 18 октября? Слишком рано, Арсену нужно будет проводить все тренировки без боли после возвращения, чтобы снова попасть в состав, — сказали в пресс‑службе клуба Metaratings.ru.

Захарян в сезоне‑2023/24 провел 40 матчей за испанскую команду, забил один мяч и сделал две голевые передачи.