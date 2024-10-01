Агент Барбоза заявил, что может помочь Юрану найти новый клуб
Агент Паулу Барбоза заявил, что готов помочь тренеру Сергею Юрану найти новое место работы.
Последним клубом Юрана стал нижегородский «ПАРИ НН», который 55‑летний специалист покинул в апреле 2024 года. Ранее Юран также возглавлял «Химки», «СКА‑Хабаровск», «Зоркий», «Балтику» и «Сибирь».
— Мы близкие друзья, я отлично отношусь к Сергею. Думаю, что Юран сможет показать отличные результаты на посту тренера, если ему дадут подходящие условия, стабильность и хорошую зарплату.
— То есть Юран к вам пока не обращался, но вы готовы ему помочь?
— Конечно! Мне даже разговаривать с Юраном не нужно, всё равно помогу. Я знаю, чего он хочет. Сергей желает работать в хорошей команде, которая предоставит ему лучшие условия. Он имеет право на такие запросы, — приводит слова Барбозы Metaratings.ru.