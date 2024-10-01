Агент Барбоза заявил, что может помочь Юрану найти новый клуб

Агент Паулу Барбоза заявил, что готов помочь тренеру Сергею Юрану найти новое место работы.

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Последним клубом Юрана стал нижегородский «ПАРИ НН», который 55‑летний специалист покинул в апреле 2024 года. Ранее Юран также возглавлял «Химки», «СКА‑Хабаровск», «Зоркий», «Балтику» и «Сибирь».

— Мы близкие друзья, я отлично отношусь к Сергею. Думаю, что Юран сможет показать отличные результаты на посту тренера, если ему дадут подходящие условия, стабильность и хорошую зарплату.

— То есть Юран к вам пока не обращался, но вы готовы ему помочь?

— Конечно! Мне даже разговаривать с Юраном не нужно, всё равно помогу. Я знаю, чего он хочет. Сергей желает работать в хорошей команде, которая предоставит ему лучшие условия. Он имеет право на такие запросы, — приводит слова Барбозы Metaratings.ru.