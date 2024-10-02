Суд разрешил переместить останки Марадоны

Суд аргентинского города Сан-Исидро разрешил перенести останки аргентинского футболиста, чемпиона мира 1986 года Диего Марадоны в строящийся мавзолей в центре Буэнос-Айреса, сообщила газета Clarin. Журналисты указали, что соответствующее разрешение запросили дочери Марадоны Дальма и Джаннина.

Сейчас Марадона покоится на закрытом для посещения частном кладбище в пригороде Буэнос-Айреса, но родственники выражали желание перенести тело «в более безопасное место», где фанаты смогут «выказать ему свое почтение». Суд постановил, что если перенос останков никаким образом не поставит под угрозу их сохранность, то оснований для отклонения запроса нет.

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Согласно информации медицинской комиссии, чемпион мира — 1986 умер во сне между 04:00 и 06:00. Причиной смерти, по версии медиков, стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Спустя три дня в качестве возможной причины была названа несвоевременная и плохо оказанная медицинская помощь.

В то же время внебрачный сын спортсмена Диего Марадона — младший уверен, что его отца убили. Все дети спортсмена верят в аргентинское правосудие, подчеркнул мужчина и добавил, что у него есть догадки о том, как это могло произойти.