Орещук: Соболев не стоит правой ноги Дзюбы

Бывший спортивный директор московского «Динамо», известный функционер Роман Орещук выразил мнение, что форвард Александр Соболев, который был приобретен «Зенитом», не дотягивает до уровня нападающего Артема Дзюбы, ранее играющего за петербургскую команду.

В кубковом матче «Зенит», где сейчас выступает Соболев, примет сегодня «Акрон», в составе которого на данный момент играет Дзюба.

«Вы с ума сошли? Их вообще сравнивать нельзя. Соболев и правой ноги Дзюбы не стоит», – приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Он также добавил, что они представляют собой разные величины, как в техническом, так и в тактическом аспектах, и указал на то, что сравнение между ними неуместно, поскольку это как небо и земля.

В своем дебютном матче за тольяттинский клуб Дзюба сделал голевую передачу в игре против «Химок», в то время как Соболев в своем первом матче за «Зенит» не смог отметиться результативными действиями в противостоянии с ЦСКА. На текущий момент у Дзюбы гол плюс три ассиста, а у Соболева – одна результативная передача.