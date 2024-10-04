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ЭСК РФС заявила, что Тормена должен был быть удалён за наступ на Лусиано

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решение по спорному эпизоду матча 10-то тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром», в котором защитник «быков» Виктор Тормена сфолил на нападающем сине-бело-голубых Лусиану Гонду.

ЭСК РФС заявила, что Тормена должен был быть удален за наступ на Лусиано
© Чемпионат.com

«Защитник хочет сыграть в мяч, который находится над соперником, лежащим на поле. Он не пытается избежать контакта с соперником и наступает частью открытой стопы в чувствительную часть тела соперника (область паха). Таким действием он угрожает безопасности соперника, и ему должна быть показана красная карточка. Несмотря на то что судья расценил действия Тормены как безрассудные, ввиду отсутствия жестокости и чрезмерной силы, большинство членов комиссии считает, что судье следовало удалить его с поля за серьёзное нарушение правил в данном пограничном эпизоде, учитывая использование шипов и чувствительное место контакта», — гласит заявление ЭСК, опубликованное на сайте РФС.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоялся 28 сентября. Игра проходила на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Краснодар» одержал победу со счётом 2:0. На 88-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. В добавленное время форвард Фёдор Смолов забил второй мяч «Краснодара». «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.

Футбол
Джон Кордоба
Федор Смолов
Алексей Сухой
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