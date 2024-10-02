Пол Мерсон оценил игру «Челси» в текущем сезоне

Экс-игрок «Арсенала» Пол Мерсон поделился впечатлениями об игре «Челси» в текущем сезоне. Он также рассказал о возможных перспективах команды.

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«Когда приходишь смотреть на них, то просто сжимаешь свою программку в руках каждый раз, когда они пытаются это сделать. Они пасуют, а ты все время нервничаешь. Это не похоже на то, как «Манчестер Сити» или «Арсенал» проходят через прессинг. Еле удерживаешься на сидении. «Челси» может навредить кому угодно, если это их день, но в другие дни они навредят себе, потому что они играют не совсем плавно. Нельзя продолжать забивать по четыре гола каждую неделю. Не могу критиковать их старт, но я немного сдержан. «Челси» нельзя увлекаться. Они не могут терять концентрацию – в чем на самом деле их цель? Было бы неплохо, если бы они вошли в четвертку АПЛ проявили себя в кубках. Лига конференций дает им шанс войти в историю, ни один клуб никогда не выигрывал все европейские трофеи. Энцо Мареске должно немного повезти на этом пути, и это уже произошло. «Челси» не должен был обыгрывать «Борнмут», а матч с «Кристал Пэлас» был на волоске. Они могли легко оказаться в нижней половине таблицы; это тонкая грань. Учитывая размер состава, по крайней мере, понятна команда. Я беспокоился, что будет пять или шесть изменений в неделю, но этого не произошло. Все было довольно последовательно и надежно. Некоторые игроки играют каждую неделю, и это важно», — цитирует слова бывшего игрока «Арсенала» издание Sky Sport.

Напомним, по результатам шести туров АПЛ «Челси» располагается на четвертом месте турнирной таблицы с 13 очками.