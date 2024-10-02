Соболев забил первый гол за "Зенит"

Нападающий Александр Соболев забил первый гол за петербургский футбольный клуб "Зенит". Форвард отличился в матче пятого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России с "Акроном".

© ФК "Зенит"

Соболев отправил мяч в ворота "Акрона" на 61-й минуте, сделав счет 4:0.

Соболев перешел из московского "Спартака" в "Зенит" 30 августа. После матча первого тура РПЛ с "Оренбургом" (0:2) нападающий был отстранен от тренировок с основной командой "Спартака".

Форвард выступал за "Спартак" с 2020 года. В 2022 году он стал обладателем Кубка России в составе столичной команды.