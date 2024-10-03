Болельщикам "Бешикташа" запретят присутствовать на гостевом матче с "Лионом"

Болельщикам турецкого клуба "Бешикташ" запретят доступ на гостевой матч третьего тура общего этапа Лиги Европы против французского "Лиона". Об этом сообщает агентство RMC Sport.

Национальное управление по борьбе с хулиганством классифицировало предстоящую встречу "Лиона" и "Бешикташа" как очень рискованную. Болельщикам турецкого клуба также будет запрещено водить автомобиль в центре Лиона и платных дорогах в окрестностях города. Министерство внутренних дел Франции в скором времени должно опубликовать соответствующий приказ.

Матч "Лиона" и "Бешикташа" запланирован на 24 октября. В первом туре "Лион" дома со счетом 2:0 обыграл греческий "Олимпиакос", "Бешикташ" на выезде со счетом 0:4 уступил нидерландскому "Аяксу".