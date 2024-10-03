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СМИ: болельщикам "Бешикташа" запретят присутствовать на гостевом матче с "Лионом"

Болельщикам турецкого клуба "Бешикташ" запретят доступ на гостевой матч третьего тура общего этапа Лиги Европы против французского "Лиона". Об этом сообщает агентство RMC Sport.

Болельщикам "Бешикташа" запретят присутствовать на гостевом матче с "Лионом"
© ТАСС

Национальное управление по борьбе с хулиганством классифицировало предстоящую встречу "Лиона" и "Бешикташа" как очень рискованную. Болельщикам турецкого клуба также будет запрещено водить автомобиль в центре Лиона и платных дорогах в окрестностях города. Министерство внутренних дел Франции в скором времени должно опубликовать соответствующий приказ.

Матч "Лиона" и "Бешикташа" запланирован на 24 октября. В первом туре "Лион" дома со счетом 2:0 обыграл греческий "Олимпиакос", "Бешикташ" на выезде со счетом 0:4 уступил нидерландскому "Аяксу".

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