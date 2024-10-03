Новая отставка в РПЛ — шанс для экс-тренера «Спартака»

Вместо Деограсии «Оренбург» возглавит Слишкович? Что об этом известно.

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В РПЛ — новая тренерская отставка. Вслед за «Факелом» и «Ахматом» на перемены решились в «Оренбурге». 3 октября — день, когда Давид Деограсия оказался в числе безработных.

Как Деограсия работал в «Оренбурге»

Испанский тренер возглавил «Оренбург» в августе 2023 года. Начал очень даже неплохо — пять побед в восьми матчах во всех турнирах. Под его руководством команда обыграла «Локомотив» (2:0) и «Зенит» (3:1), а также отобрала очки у ЦСКА (1:1). Правда, после этого наступила неудачная серия. На двухмесячном отрезке (с 7 октября по 10 декабря 2023 года) «Оренбург» одержал всего одну победу. При этом команда Деограсии снова прихлопнула топ-клуб — обыграла «Спартак» (1:0) в Кубке России.

В весенней части сезона-2023/2024 «Оренбург» победил в РПЛ четыре раза (исключительно на своём поле). Правда, и поражений было всего четыре. Такого результата хватило, чтобы сохранить место в высшем дивизионе. Более того, «Оренбург» сделал это напрямую, избежав переходных матчей. В соглашении между сторонами было предусмотрено, что клуб продлит контракт с испанцем, если тот сохранит команду в РПЛ. Задача выполнена — привет, автоматическое продление договора на один год.

Сам Деограсия поставил команде 10 баллов за выступление в сезоне, поскольку она выполнила главную задачу. И президент «Оренбурга» Василий Еремякин, и спортивный директор Дмитрий Андреев остались довольны работой испанского тренера. Начало нового сезона — ещё одна приятная новость для болельщиков «Оренбурга». В первом же туре РПЛ их любимая команда переиграла дома «Спартак» — 2:0. Кто бы мог тогда подумать, что та победа станет для Деограсии последней на посту главного тренера «Оренбурга».

Команда испанца набрала четыре очка по итогам двух туров, а потом проиграла «Химкам» (0:1) в Кубке и ЦСКА (1:5) в РПЛ. «Нет никаких переживаний за наши результаты на старте чемпионата. Мы заработали три очка дома со «Спартаком». Нам надо улучшать игру и упорно тренироваться», — утверждал Деограсия после неудачного матча с армейцами.

Лучше не стало. «Оренбург» не побеждает в РПЛ на протяжении девяти туров (четыре ничьих, пять поражений). В Кубке всё совсем печально — пять поражений в пяти матчах. 27 сентября «Оренбург» проиграл дома прямому конкуренту в борьбе за выживание — «Пари НН» (1:2). В ходе игры фанаты домашней команды скандировали: «Давид, уходи!»

«Если вы сейчас у меня спросите, есть ли у меня силы продолжать — я отвечу: как и в первый день, — говорил испанец на пресс-конференции после матча. — Меня всегда отец учил никогда не сдаваться. С этого момента я не могу принимать какое-либо решение. Только могу сказать спасибо всем за уважение, кто это уважение ко мне проявлял на протяжении всего времени. Будто прощаюсь? Наоборот. Очень редко получается, чтобы журналисты высказывали такое хорошее отношение к тренеру. Ваши вопросы всегда интересны, и вы умеете слушать. Поэтому просто хочу сказать вам спасибо за ваше уважение, а не потому, что кто-то хочет уйти или ещё что-либо».

Далее последовал выезд в Москву, где «Оренбург» проиграл «Локомотиву» (1:2) в Кубке России. Через два дня пресс-служба клуба объявила об увольнении испанского тренера. Деограсия продержался на своём посту больше года. 48 матчей, 13 побед, 13 ничьих, 22 поражения — статистика Давида в «Оренбурге». Его уволили в тот момент, когда команда оказалась в зоне стыковых матчей.

Кто будет новым тренером команды?

До назначения нового главного тренера этот пост временно займёт Ильшат Айткулов. По информации «Чемпионата», руководство «Оренбурга» рассматривает вариант с Владимиром Слишковичем. В весенней части прошлого сезона босниец работал в «Спартаке» с приставкой «и. о.» и добился хороших результатов. Пять побед, четыре ничьих и одно поражение в 10 матчах. Позднее «Спартак» назначил Деяна Станковича на пост главного тренера, а Слишкович покинул клуб.

С того момента босниец находится без работы, хотя нередко посещает матчи РПЛ. Летом фамилию тренера связывали с «Химками» и «Балтикой», но Слишкович так и не оказался в этих клубах.

«После окончания сезона я общался с четырьмя клубами, где у каждого из них уже был тренер. Мне показалось это непрофессиональным и нечестным по отношению к коллегам, сразу же вызывало отторжение. Некоторые думали, что я волшебник, в то время как их амбиции и реальность не совпадали. Как тренера меня интересуют спортивный проект, реальные амбиции и поддержка клуба. В настоящий момент я такого не встретил», — говорил Слишкович коллегам из «РИА Новости Спорт» в июне.

«Президент «Оренбурга» Еремякин лично позвонил Слишковичу, и тот дал согласие», — сообщил наш источник.

А журналист Иван Карпов добавляет, что клуб предлагает боснийцу контракт на два года с зарплатой в 3 млн рублей в месяц. При этом интерес к Слишковичу также проявляет «Пари НН», где пока работает Саша Илич. Не исключено, что клуб из Нижнего Новгорода попытается перехватить специалиста.