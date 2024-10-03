«Динамо» Мх может попросить перенести матч Кубка России со «Спартаком»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал «Матч ТВ», что клуб может обратиться в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой о переносе матча Кубка России со «Спартаком» на одно время с игрой «Крылья Советов» — «Динамо» (Москва).

© ФК "Динамо" (Махачкала)

«Динамо» в среду в гостевом матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России проиграло «Крыльям Советов». Основное время встречи завершилось со счетом 3:3, в серии пенальти самарцы взяли верх — 5:3. Махачкалинская команда с 8 очками занимает третье место в группе А, столько же очков у московского «Динамо». Лидирует «Спартак» (12 очков), «Крылья Советов» (2) замыкают квартет.

— Вы проигрывали 0:3, но смогли отыграться. Как оцените результат?

— Получились качели. Первый тайм неправильно играли, проиграли 0:3. Тренерский штаб сделал определенные изменения, ребята взяли игру в свои руки и довели дело до ничьей. Закономерный итог основного времени, а серия пенальти — это лотерея. Мы и с «Динамо» отыгрались с 0:2, перевели игру в серию пенальти. Обидно проигрывать, но двигаемся дальше.

— В шестом туре два «Динамо» проведут заочное сражение за второе место в группе и путевку в четвертьфинал по Пути РПЛ. Но не все зависит от вас.

— Да, если бы мы обыграли «Крылья Советов» по пенальти, заработали бы на одно очко больше и дальше все бы зависело от нас. Мы играем со «Спартаком» 22 октября, «Динамо» свой матч — 24‑го. Странно, но так было решено заранее, никто же не знал, что будет такая ситуация в заключительном туре. Нам остается играть на победу, деваться некуда. Команда показала свой характер, что умеет забивать голы. Ведь никто не ждал, что мы сможем трижды отличиться.

— Будете обращаться в РФС с просьбой перенести ваш матч со «Спартаком» на одно время с игрой московского «Динамо» с «Крыльями»?

— Еще не думали об этом. Возможно, так и будет, — сказал Газизов «Матч ТВ».

Команда, занявшая второе место, выходит в плей‑офф по Пути РПЛ. Третье место дает путевку в плей‑офф по Пути регионов.