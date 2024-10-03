ФИФА создаст новое трансферное окно, чтобы стимулировать переходы игроков под клубный ЧМ. Оно будет открыто с 1 по 10 июня (Marca)
В футболе появится новое трансферное окно.
ФИФА создаст дополнительное трансферное окно, которое будет открыто с 1 по 10 июня, пишет Marca. Все желающие федерации смогут внедрить его в свои внутренние соревнования.
ФИФА приняла такое решение, чтобы стимулировать осуществление трансферов клубами – участниками чемпионата мира. Также будет разрешено продлевать контракты с игроками на несколько дней – в том случае, если они будут истекать до завершения этого турнира.
Следующий клубный чемпионат мира пройдет в США летом 2025 года. В нем примут участие 32 команды.
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ФИФА создаст новое трансферное окно, чтобы стимулировать переходы игроков под клубный ЧМ. Оно будет открыто с 1 по 10 июня (Marca)
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