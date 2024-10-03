Глушаков продолжит карьеру в клубе Медиалиги СКА

Полузащитник Денис Глушаков продолжит карьеру в СКА, сообщает пресс‑служба клуба Медиалиги.

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Подмосковные «Химки», за которые Глушаков выступал с лета, не объявляли о расторжении контракта с футболистом.

В сентябре «Матч ТВ» стало известно, что Глушаков расторгнет контракт с «красно‑черными» и покинет «Химки». Футболист сообщал, что его отправили во вторую команду, но заявил, что у него нет конфликта с тренерским штабом.

— Футбол я люблю, без футбола жить не могу, и хочу сказать спасибо большое Васе Басте за то, что пригласил в СКА! Для меня важно всегда поддерживать игровую практику и быть в тонусе! Ну и конечно же Ростов в самом сердце! Буду рад представлять этот город на полях Медиалиги! Также хочу отметить, что я остаюсь частью ФК «Химки», переживаю за команду и верю в успех клуба. Медиалига, я вернулся! — написал сам игрок в своем Telegram‑канале.

Хавбек перешел в «Химки» летом и провел за команду восемь матчей.

37‑летний Глушаков — чемпион России и обладатель Суперкубка страны в составе московского «Спартака», игрок провел 57 матчей за сборную России.