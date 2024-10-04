Тренер «Спартака» Сакич рассказал, за счёт чего удалось выиграть дерби с «Динамо» в Кубке

Тренер «Спартака» Ненад Сакич объяснил, за счёт чего удалось выиграть выездной матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (3:2).

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«Ребята верили до конца, что сможем не только отыграться, но и победить. Все отдавались полностью. Во втором тайме мы доминировали, показывали свой футбол. Да и в первом тоже. Мы понимаем, что наш стиль подразумевает определенный риск, но следуем своей философии», — приводит слова Сакича официальный сайт «Спартака».

По ходу матча с московским «Динамо» столичный «Спартак» дважды уступал в счёте, но смог вырвать победу благодаря голам на 83-й и 90-й минутах. Красно-белые набрали 12 очков в пяти матчах и досрочно гарантировали себе первое место в группе Пути РПЛ Кубка России. В 1/4 финала верхней сетки плей-офф турнира красно-белые сыграют с «Ростовом».