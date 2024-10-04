Рюдигер назвал имя лучшего игрока, с которым играл
Защитник «Реал Мадрида» Антонио Рюдигер назвал лучшего игрока, с которым играл.
«Лучший футболист, с которым я когда-либо играл? Карим Бензема. Я мог бы назвать многих. Знаешь, я мог бы упомянуть Луку Модрича, Тони Крооса или Эдена Азара, но выберу Карима Бензема, потому что он был отличным нападающим. Он обладает невероятным интеллектом! Игрок мирового класса», – приводит слова игрока издание COPE.
Рюдигер также отметил, что Серхио Агуэро оказался для него самым сложным соперником.
«Против этого парня было очень тяжело играть, очень тяжело. Я мог бы сказать Месси или Роналду, но для меня они с другой планеты, так что выберу обычных людей», – добавил он.