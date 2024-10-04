Украинцев наказали за грубость. Полуфиналы чемпионата мира по футзалу

Бразилия и Аргентина сыграют в финале. Украина и Франция поспорят за бронзу.

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На чемпионате мира по футзалу – 2024 в Узбекистане всё идёт к яркой развязке. 2 и 3 октября в Ташкенте были сыграны полуфиналы. Фавориты в парах были очевидны, но лёгкой прогулки у них не получилось.

Фанаты сборных Бразилии и Аргентины успели понервничать.

Диего сделал своё дело!

В среду, 2 октября, первыми за финал сражались Бразилия и Украина. Южноамериканцы не проиграли на этом турнире ни одного матча, впрочем, сильных соперников, кроме Марокко, они на турнирном пути не встречали. Украинцы же на старте уступили Аргентине, но дальше – без поражений.

Бразильцы как пятикратные чемпионы мира выглядели фаворитами, однако первый тайм занести себе в актив они не смогли, хотя мяч в украинских воротах побывал. Однако арбитр после просмотра видеоповтора пришёл к выводу, что Леандро Лина в голевом эпизоде выбил мяч из-под руки вратаря Александра Сухова, а потому взятие ворот на 10-й минуте отменил.

Первый тайм завершился со счётом 1:0 в пользу Украины – отличился Игорь Чернявский. Однако сразу после перерыва бразильцы не просто отыгрались, но и вышли вперёд: Диего сначала заставил защитника соперников неудачно подставить ногу и отправить мяч в свои ворота, а затем забил сам, причём… головой! Однако борьба на этом не закончилась, потому что подопечные Александра Косенко пришли в себя и на 29-й минуте сравняли – 2:2.

В концовке украинцы местами выглядели поострее, били по чужим воротам побольше, но свой шанс реализовала Бразилия. Всё тот же Диего на 36-й минуте наказал соперника за грубость и перебор фолов. Результат – 3:2.

Всё решил удар с «точки»

Во втором матче играли Аргентина и Франция. Не успели команды толком вкатиться в игру, как арбитр указал на «точку». Алан Бранди ловко переиграл вратаря соперника и позволил себя сбить, а Кевин Арриета забил – 1:0.

Французы смогли ответить буквально через три минуты: Николас Менендес идеально исполнил удар в дальний угол, но бело-голубым потребовалось меньше двух минут, чтобы забить третий мяч в игре – отличился Клаудиньо. Больше голов в первом тайме забито не было, хотя от равного счёта французов отделили миллиметры. Мяч от перекладины отскочил куда-то в ворота, но вылетел обратно. Арбитры посмотрели видеоповтор и пришли к выводу, что полностью линию ворот тот не пересёк, и гола не было.

Во втором тайме «трёхцветные» всё-таки сравняли счёт: Мамаду Туре удачно выскочил на добивание. Однако концовка получилась один в один как в первом полуфинале: фаворит заставил соперника перебрать фолов и наказал с «точки»: победный удар в матче на счету Арриеты. Итог матча – 3:2.

Сюрпризов в полуфиналах, несмотря на весь нервный накал, так и не случилось, а потому зрители увидят горячую южноамериканскую классику: Бразилия против Аргентины. Такой финал не может разочаровать!