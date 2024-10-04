Вратарь «Зенита»: гол Кордобы — это не вина Караваева

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что защитник Вячеслав Караваев не виноват в эпизоде с первым пропущенным голом в матче 10‑го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2).

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— Что случилось в эпизоде с первым голом?

— Это не вина Славы. Мне следовало подсказать ему, что надо не скидывать назад, а просто выбить.

— С Караваевым вы это обсуждали?

— Нет. В раздевалке Слава извинился, но мы ему сказали, что виновата вся команда. Это нормально, такое бывает.

— Ошибиться в футболе может каждый. Как вы переживаете такие моменты?

— В этом плане я немножко самоед. Тяжело переживаю, прорабатываю эти ситуации. Отвлечься помогает семья — всеми возможными способами.

— Какими? У вас есть рецепт, как избавиться от плохих мыслей?

— Надо максимально отвлечься, абстрагироваться. Сходить куда то с женой — погулять, фильм посмотреть. Понятно, что всё равно тяжело. Я после игры плохо сплю, а если была результативная ошибка — вообще катастрофа. Ночь без сна. Поэтому надо быстрее переключаться, — приводит слова Латышонка официальный сайт «Зенита».