Головин продлил контракт с "Монако"

Полузащитник сборной России Александр Головин продлил контракт с французским клубом "Монако".

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Новое соглашение Головина с клубом рассчитано до 2029 года, сообщает официальный сайт "Монако". Предыдущий контракт 28-летнего россиянина с клубом истекал в 2026 году.

Головин признал, что он счастлив в "Монако" и готов отдавать все силы ради команды.

Футболист выступает за команду с 2018 года. До этого он играл за ЦСКА. За монегасков он провел 209 матчей и забил 31 мяч. По оценке сайта Transfermarkt, трансферная стоимость Головина составляет 30 миллионов евро.