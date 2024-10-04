В Финляндии прервали матч из-за оскорблений в адрес российских футболистов

Матч чемпионата Финляндии по футболу "ТПС" из Турку и "Яро" из Пиетарсаари прервали из-за оскорблений в адрес игроков с российским гражданством. Об этом сообщает общественный вещатель Yle.

Объектами оскорблений со стороны болельщиков ТПС стали игроки "Яро" Сергей Лазарев и Сергей Еременко.

Сотрудники охраны стадиона вычислили болельщиков, которые выкрикивали оскорбления, и удалили их со стадиона. Всего трибуну покинуло семеро фанатов.

Директор "ТПС" Ким Экроос принес извинения за поведение болельщиков команды.

Отметим, что Лазарев является гражданином России, а у родившегося в Финляндии Еременко, есть как финское, так и российское гражданство.