В Финляндии прервали матч из-за оскорблений в адрес российских футболистов
Матч чемпионата Финляндии по футболу "ТПС" из Турку и "Яро" из Пиетарсаари прервали из-за оскорблений в адрес игроков с российским гражданством. Об этом сообщает общественный вещатель Yle.
Объектами оскорблений со стороны болельщиков ТПС стали игроки "Яро" Сергей Лазарев и Сергей Еременко.
Сотрудники охраны стадиона вычислили болельщиков, которые выкрикивали оскорбления, и удалили их со стадиона. Всего трибуну покинуло семеро фанатов.
Директор "ТПС" Ким Экроос принес извинения за поведение болельщиков команды.
Отметим, что Лазарев является гражданином России, а у родившегося в Финляндии Еременко, есть как финское, так и российское гражданство.