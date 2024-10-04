Дзюба высказался о матче после публикации его интимного видео

Российский нападающий «Акрона» Артем Дзюба признался, что матч между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» (3:1), который произошел на следующий день после публикации интимного видео футболиста, стал для него самым трудным в его карьере. Такое заявление игрок сделал во время шоу «Натальная карта».

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«Это был самый трудный матч в моей карьере. Самый тяжелый. После игры я сильно поплакал, пожалел себя. Но на самом деле эта ситуация сделала меня намного сильнее. Я тогда очень многое осознал и понял. В том матче я ж не забил пенальти, еще там что-то, мы проигрывали… В итоге я забил победный гол», — заявил Дзюба.

После публикации видео, на котором футболист снимает, как занимается мастурбацией, его подвергли травле.

Дзюба подписал с «Акроном» контракт в последний день трансферного окна в России как свободный агент. В прошлом сезоне опытный нападающий выступал за московский «Локомотив». 36-летний форвард дебютировал за «Акрон» в матче чемпионата страны против подмосковных «Химок» (3:0), сделав голевую передачу.

Свой первый гол за тольяттинскую команду форвард оформил в матче десятого тура Российской премьер-лиги с «Ростовом» (2:0).