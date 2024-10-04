Стало известно о сокращении срока дисквалификации Погба

Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию французского футболиста Поля Погба до 18 месяцев. Об этом стало известно Daily Mai.

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Изначально спортсмена дисквалифицировали на четыре года, однако он подал апелляцию. Теперь француз сможет вернуться в футбол в марте 2025 года.

О проваленном допинг-тесте Погба стало известно в сентябре 2023-го. Сообщалось, что в пробе, взятой у француза 20 августа после матча первого тура чемпионата Италии, были обнаружены метаболиты тестостерона. Проба B, как и проба A, дала положительный результат.

31-летний Погба имеет действующий контракт с туринским «Ювентусом». Соглашение истекает летом 2026 года.