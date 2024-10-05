Неймара назвали самым переоцененным футболист мира

Портал GiveMeSport составил рейтинг самых переоцененных футболистов мира, который возглавил бразильский игрок саудовского «Аль-Хиляля» Неймар.

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Вторым в списке стал Жоау Феликс из лондонского «Челси». Замкнул тройку Джанлуиджи Доннарумма из парижского «ПСЖ».

Украинский футболист «Челси» Михаил Мудрик занял пятое место.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября Неймар получил травму колена в матче за сборную Бразилии с Уругваем. Ожидается, что он будет восстанавливаться 10 месяцев.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. В составе «Барселоны» он дважды стал чемпионом Испании (2014/15, 2015/16), трижды выигрывал Кубок страны. В сезоне-2014/15 каталонцы стали победителями Лиги чемпионов.

С 2010 года Неймар на международной арене выступает за сборную Бразилии. В 2016 году он стал чемпионом Олимпийских игр.