Илича отправили в отставку с поста главного тренера "Пари НН"

Серб Саша Илич отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Пари Нижний Новгород". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов.

"Саша Илич отправлен в отставку, такое решение принял совет директоров", - сказал Мелик-Гусейнов.

«Пари НН» ушел от поражения на последних минутах матча РПЛ с «Акроном»

В субботу "Пари НН" на последних минутах ушел от поражения в гостевом матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским "Акроном" (2:2). Нижегородский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 11 очков после 11 встреч.