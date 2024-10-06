"Монако" возглавил таблицу чемпионата Франции после победы над "Ренном"

Французский "Монако" обыграл "Ренн" в матче 7-го тура французской Лиги 1. Встреча, проходившая на стадионе "Роазон Парк" в городе Ренн, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Все три мяча были забиты в первой половине первого тайма. Счет открыл немецкий защитник "Монако" Тило Керер на 6-й минуте.

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Уже на 11-й минуте хавбек "Ренна" Людовик Бла восстановил равновесие. На 22-й минуте американский нападающий "Монако" Фоларин Балоган вывел свою команду вперед. Этот мяч, в итоге, оказался победным. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин появился на поле на 70-й минуте, заменив 19-летнего марокканца Элиесса Бен-Сегира. Благодаря этой победе, "Монако" вышел в лидеры чемпионата Франции. Теперь в активе команды 19 очков после семи встреч.

Догнать их может "ПСЖ", если во встрече 7-го тура обыграет "Ниццу". Матч состоится 6 октября. В следующем матче чемпионата Франции "Монако" сыграет дома с "Лиллем". Встреча состоится 18 октября. Команды выйдут на поле в 21:45 по московскому времени. "Ренн" сыграет в гостях с "Брестом". Матч пройдет 19 октября. Стартовый свисток арбитра запланирован на 18:00 по московскому времени. Действующим чемпионом Франции является "ПСЖ".