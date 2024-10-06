Гол и передача Миранчука принесли «Атланте» победу в матче МЛС

В матче регулярного чемпионата МЛС «Атланта» обыграла «Нью-Йорк Ред Булз».

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Встреча завершилась со счетом 2:1.

Российский футболист «Атланты» Алексей Миранчук реализовал пенальти на 75-й минуте. В компенсированное время Миранчук отдал результативный пас на Тайлера Вулффа. За «Нью-Йорк» в самом конце матча отличился Дилан Нилис.

В турнирной таблице Восточной конференции «Атланта» занимает 12 место, набрав 37 очков. Лидирует в конференции «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси (71).

Официально о трансфере российского полузащитника в «Атланту» было объявлено 30 июля. Прежде Алексей выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.