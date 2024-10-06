Гарри Кейн рассказал, чего хочет добиться в этом сезоне в составе «Баварии»

Форвард «Баварии» Гарри Кейн заявил, что хочет в этом сезоне выиграть Лигу чемпионов с мюнхенским клубом.

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«Конечно, я хочу попасть в финал и выиграть Лигу чемпионов. Лига чемпионов – это самое большое соревнование. Если мы каким-то образом добудем трофей, это будет фантастический сезон, особенно если мы выиграем его на «Альянц Арене».

Это будет трудный путь, но я к нему готов. Эти игры всегда большие матчи. Атмосфера и болельщики всегда невероятны», – приводит слова Кейна Bild.

Напомним, финал Лиги чемпионов текущего розыгрыша пройдёт на стадионе «Баварии» в Мюнхене. После двух туров главного европейского клубного турнира подопечные Венсана Компани набрали три очка.