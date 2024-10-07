Результаты матчей чемпионата Франции 6 октября

6 октября прошли матчи 7-го тура чемпионата Франции по футболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

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Чемпионат Франции, 6 октября. Результаты матчей

«Ницца» — «ПСЖ» — 1:1 «Реймс» — «Монпелье» — 4:2 «Страсбург» — «Ланс» — 2:2 «Брест» — «Гавр» — 2:0 «Лион» — «Нант» — 2:0

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции «Монако», который записал в свой актив 19 очков. На втором месте находится «ПСЖ», набрав 17 очков. Замыкает тройку лидеров «Марсель» (14).

Действующим победителем чемпионата Франции является «ПСЖ».