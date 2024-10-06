«Факел» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в матче 11-го тура РПЛ

Завершился матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались воронежский «Факел» и махачкалинское «Динамо». Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Игра завершилась вничью — 1:1.

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На 19-й минуте нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов вывел свою команду вперёд. На 51-й минуте игрок «Факела» Ильнур Альшин сравнял счёт в матче.

На данный момент воронежский «Факел» находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Дмитрия Пятибратова имеют в своём активе семь очков. Махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке. Команда набрала 11 очков.