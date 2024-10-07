Криштиану Роналду первым в истории забил в 600 матчах на топ-уровне

Португальский нападающий Криштиану Роналду стал первым игроком в истории футбола, забившим голы в 600 различных матчах на высшем уровне за всю свою карьеру, сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

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Это произошло в матче 6-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Орубу» (3:0).

Ближайшим преследователем Роналду является аргентинский нападающий Лионель Месси (556). Замыкает тройку Ромарио (479).

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 15 млн.