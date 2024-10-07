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Кого из футболистов Российской Премьер-Лиги и Первой лиги (ФНЛ) вызвали в сборные, октябрь 2024

Здесь не все известные иностранцы, некоторых «прокатили».

54 легионера из РПЛ и Первой лиги вызваны в сборные. С кем и когда они сыграют
© Чемпионат.com

Пока сборная России везде отстранена, есть отличный повод ещё сильнее притопить за футболистов РПЛ и Первой лиги в различных национальных командах. Рассказываем, за кем именно — по ходу ближайшей клубной паузы.

Кстати, здесь не будет про Срджана Бабича с Миланом Гаичем, Луиса Чавеса и Роберто Фернандеса, которых не взяли в команды Сербии, Мексики и Парагвая соответственно. И про Шамара Николсона. Неожиданно ворвавшийся в основу «Спартака» ямаец попросил тренера Стива Макларена (да, того самого англичанина, которого сборные Хорватии и России не пустили на Евро-2008) не вызывать его, чтобы остаться в Москве и набрать форму. Достойно похвалы.

Беларусь

Кого вызвали и сколько они играли за сборную в 2024 году: Кирилл Печенин («Крылья Советов», 6 матчей), Захар Волков («Арсенал» Тула, 4), Павел Забелин («Сокол», 3), Юрий Ковалёв («Балтика», 2), Валерий Бочеров («Уфа», 1), Артём Концевой («Родина», 1).

Предстоящие соперники: Северная Ирландия (12 октября) и Болгария (15 октября) в Лиге наций.

Армения

Кого вызвали и сколько они играли за сборную в 2024 году: Георгий Арутюнян, Эдуард Сперцян (оба — «Краснодар», по 6 матчей), Наир Тикнизян, Эдгар Севикян (оба — «Локомотив», 4 и 6), Угочукву Иву («Рубин», 2).

Предстоящие соперники: Фарерские острова (10 октября) и Северная Македония (13 октября) в Лиге наций.

Казахстан

Кого вызвали и сколько они играли за сборную в 2024 году: Нуралы Алип («Зенит», 5 матчей), Максим Самородов («Ахмат», 7), Лев Скворцов («Шинник», 1), Артур Шушеначев («Сочи», 0)

Предстоящие соперники: Австрия (10 октября) и Словения (13 октября) в Лиге наций.

Сербия

Кого вызвали и сколько они играли за сборную в 2024 году: Страхиня Эракович («Зенит», 4 матча), Саша Зделар (ЦСКА, 2), Никола Чумич («Рубин», 0).

Предстоящие соперники: Швейцария (12 октября) и Испания (15 октября) в Лиге наций.

Иран

Кого вызвали и сколько они играли за сборную в 2024 году: Мохаммад Горбани («Оренбург», 4 матча), Мохаммад Мохеби («Ростов», 8), Мохаммад Джавад Хоссейннежад («Динамо» Махачкала, 0).

Предстоящие соперники: Узбекистан (10 октября) и Катар (15 октября) в азиатской квалификации ЧМ.

Узбекистан

Кого вызвали и сколько они играли за сборную в 2024 году: Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА, 11 матчей), Рустам Ашурматов («Рубин», 9).

Предстоящие соперники: Иран (10 октября) и ОАЭ (15 октября) в азиатской квалификации ЧМ.

Колумбия

Кого вызвали и сколько они играли за сборную в 2024 году: Кевин Кастаньо, Джон Кордоба (оба — «Краснодар», 8 и 10 матчей), Хорхе Карраскаль («Динамо» Москва, 6).

Предстоящие соперники: Боливия (10 октября) и Чили (15 октября) в южноамериканской квалификации ЧМ.

Уругвай

Кого вызвали и сколько они играли за сборную в 2024 году: Николас Маричал («Динамо» Москва, 2 матча), Лукас Оласа («Краснодар», 5).

Предстоящие соперники: Перу (12 октября) и Эквадор (16 октября) в южноамериканской квалификации ЧМ.

Молдавия

Кого вызвали и сколько они играли за сборную в 2024 году: Олег Рябчук («Спартак», 5 матчей), Никита Моцпан («Факел», 5).

Предстоящие соперники: Андорра (10 октября) и Мальта (13 октября) в Лиге наций.

Кабо-Верде

Кого вызвали и сколько они играли за сборную в 2024 году: Кевин Ленини («Краснодар», 12 матчей), Жилсон Тавареш Беншимол («Акрон», 7).

Предстоящий соперник: Ботсвана (10 и 15 октября) в квалификации Кубка африканских наций.

Парагвай

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Фабиан Бальбуэна («Динамо» Москва, 7 матчей).

Предстоящие соперники: Эквадор (12 октября) и Венесуэла (16 октября) в южноамериканской квалификации ЧМ.

Чили

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Томас Гальдамес («Крылья Советов», 2 матча).

Предстоящие соперники: Бразилия (11 октября) и Колумбия (15 октября) в южноамериканской квалификации ЧМ.

Боливия

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Роберто Фернандес («Акрон», 8 матчей).

Предстоящие соперники: Колумбия (10 октября) и Аргентина (16 октября) в южноамериканской квалификации ЧМ.

Мексика

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Сесар Монтес («Локомотив», 6 матчей).

Предстоящий соперник: США (16 октября) в товарищеском матче.

Босния и Герцеговина

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Иван Башич («Оренбург», 1 матч).

Предстоящие соперники: Германия (11 октября) и Венгрия (14 октября) в Лиге наций.

Словения

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Свен Карич («Пари НН», 0 матчей).

Предстоящие соперники: Норвегия (10 октября) и Казахстан (13 октября) в Лиге наций.

Люксембург

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Кристофер Мартинс («Спартак», 6 матчей).

Предстоящие соперники: Болгария (12 октября) и Беларусь (15 октября) в Лиге наций.

Северная Македония

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Боян Димоски («Акрон», 6 матчей).

Предстоящие соперники: Латвия (10 октября) и Армения (13 октября) в Лиге наций.

Албания

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Мирлинд Даку («Рубин», 1 матч).

Предстоящие соперники: Чехия (11 октября) и Грузия (14 октября) в Лиге наций.

Черногория

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Игор Вуячич («Рубин», 3 матча).

Предстоящие соперники: Турция (11 октября) и Уэльс (14 октября) в Лиге наций.

Коста-Рика

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Манфред Угальде («Спартак», 8 матчей).

Предстоящие соперники: Суринам (11 октября) и Гватемала (15 октября) в Лиге наций КОНКАКАФ.

Панама

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Эдгардо Фаринья («Химки», 5 матчей).

Предстоящие соперники: США (13 октября) и Канада (16 октября) в товарищеских матчах.

Камерун

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Муми Нгамалё («Динамо» Москва, 3 матча).

Предстоящие соперники: Кения (11 и 14 октября) в квалификации Кубка африканских наций.

Мали

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Секу Койта (ЦСКА, 6 матчей).

Предстоящие соперники: Гвинея-Бисау (11 и 14 октября) в квалификации Кубка африканских наций.

Тунис

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Надер Гандри («Ахмат», 6 матчей).

Предстоящие соперники: Коморские острова (11 и 15 октября) в квалификации Кубка африканских наций.

ДР Конго

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Тео Бонгонда («Спартак», 12 матчей).

Предстоящие соперники: Танзания (10 и 15 октября) в квалификации Кубка африканских наций.

Гвинея-Бисау

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Зе Турбо («Пари НН», 7 матчей).

Предстоящие соперники: Мали (11 и 14 октября) в квалификации Кубка африканских наций.

Нигер

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Умар Сако («Ростов», 1 матч).

Предстоящие соперники: Ангола (11 и 15 октября) в квалификации Кубка африканских наций.

Суринам

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Миенти Абена («Спартак», 5 матчей).

Предстоящие соперники: Коста-Рика (11 октября) и Гайана (15 октября) в Лиге наций КОНКАКАФ.

Таджикистан

Кого вызвали и сколько они играли за сборную в 2024 году: Рустам Ятимов («Ростов», 9 матчей), Олег Баклов («Уфа», 1)

Предстоящие соперники: Сирия (11 октября) и Таиланд/Филиппины (14 октября) в товарищеском турнире.

Кыргызстан

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Эльдияр Зарыпбеков («Чайка», 6 матчей)

Предстоящие соперники: Катар (10 октября) и КНДР (15 октября) в азиатской квалификации ЧМ.

Футбол
Иван Башич
Максим Самородов
Олег Рябчук
Наир Тикнизян
Луис Чавес
Эдуард Сперцян
Артем Концевой
Игор Вуячич
Джон Кордоба
Захар Волков
Кристофер Мартинс
Лукас Оласа
Эдгар Севикян
Хорхе Карраскаль
Фабиан Бальбуэна
Кирилл Печенин
Рустам Ашурматов
Рустам Ятимов
Павел Забелин
Стив Макларен
Роберто Фернандес
Олег Баклов
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