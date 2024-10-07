54 легионера из РПЛ и Первой лиги вызваны в сборные. С кем и когда они сыграют

Здесь не все известные иностранцы, некоторых «прокатили».

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Пока сборная России везде отстранена, есть отличный повод ещё сильнее притопить за футболистов РПЛ и Первой лиги в различных национальных командах. Рассказываем, за кем именно — по ходу ближайшей клубной паузы.

Кстати, здесь не будет про Срджана Бабича с Миланом Гаичем, Луиса Чавеса и Роберто Фернандеса, которых не взяли в команды Сербии, Мексики и Парагвая соответственно. И про Шамара Николсона. Неожиданно ворвавшийся в основу «Спартака» ямаец попросил тренера Стива Макларена (да, того самого англичанина, которого сборные Хорватии и России не пустили на Евро-2008) не вызывать его, чтобы остаться в Москве и набрать форму. Достойно похвалы.

Беларусь

Кого вызвали и сколько они играли за сборную в 2024 году: Кирилл Печенин («Крылья Советов», 6 матчей), Захар Волков («Арсенал» Тула, 4), Павел Забелин («Сокол», 3), Юрий Ковалёв («Балтика», 2), Валерий Бочеров («Уфа», 1), Артём Концевой («Родина», 1).

Предстоящие соперники: Северная Ирландия (12 октября) и Болгария (15 октября) в Лиге наций.

Армения

Кого вызвали и сколько они играли за сборную в 2024 году: Георгий Арутюнян, Эдуард Сперцян (оба — «Краснодар», по 6 матчей), Наир Тикнизян, Эдгар Севикян (оба — «Локомотив», 4 и 6), Угочукву Иву («Рубин», 2).

Предстоящие соперники: Фарерские острова (10 октября) и Северная Македония (13 октября) в Лиге наций.

Казахстан

Кого вызвали и сколько они играли за сборную в 2024 году: Нуралы Алип («Зенит», 5 матчей), Максим Самородов («Ахмат», 7), Лев Скворцов («Шинник», 1), Артур Шушеначев («Сочи», 0)

Предстоящие соперники: Австрия (10 октября) и Словения (13 октября) в Лиге наций.

Сербия

Кого вызвали и сколько они играли за сборную в 2024 году: Страхиня Эракович («Зенит», 4 матча), Саша Зделар (ЦСКА, 2), Никола Чумич («Рубин», 0).

Предстоящие соперники: Швейцария (12 октября) и Испания (15 октября) в Лиге наций.

Иран

Кого вызвали и сколько они играли за сборную в 2024 году: Мохаммад Горбани («Оренбург», 4 матча), Мохаммад Мохеби («Ростов», 8), Мохаммад Джавад Хоссейннежад («Динамо» Махачкала, 0).

Предстоящие соперники: Узбекистан (10 октября) и Катар (15 октября) в азиатской квалификации ЧМ.

Узбекистан

Кого вызвали и сколько они играли за сборную в 2024 году: Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА, 11 матчей), Рустам Ашурматов («Рубин», 9).

Предстоящие соперники: Иран (10 октября) и ОАЭ (15 октября) в азиатской квалификации ЧМ.

Колумбия

Кого вызвали и сколько они играли за сборную в 2024 году: Кевин Кастаньо, Джон Кордоба (оба — «Краснодар», 8 и 10 матчей), Хорхе Карраскаль («Динамо» Москва, 6).

Предстоящие соперники: Боливия (10 октября) и Чили (15 октября) в южноамериканской квалификации ЧМ.

Уругвай

Кого вызвали и сколько они играли за сборную в 2024 году: Николас Маричал («Динамо» Москва, 2 матча), Лукас Оласа («Краснодар», 5).

Предстоящие соперники: Перу (12 октября) и Эквадор (16 октября) в южноамериканской квалификации ЧМ.

Молдавия

Кого вызвали и сколько они играли за сборную в 2024 году: Олег Рябчук («Спартак», 5 матчей), Никита Моцпан («Факел», 5).

Предстоящие соперники: Андорра (10 октября) и Мальта (13 октября) в Лиге наций.

Кабо-Верде

Кого вызвали и сколько они играли за сборную в 2024 году: Кевин Ленини («Краснодар», 12 матчей), Жилсон Тавареш Беншимол («Акрон», 7).

Предстоящий соперник: Ботсвана (10 и 15 октября) в квалификации Кубка африканских наций.

Парагвай

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Фабиан Бальбуэна («Динамо» Москва, 7 матчей).

Предстоящие соперники: Эквадор (12 октября) и Венесуэла (16 октября) в южноамериканской квалификации ЧМ.

Чили

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Томас Гальдамес («Крылья Советов», 2 матча).

Предстоящие соперники: Бразилия (11 октября) и Колумбия (15 октября) в южноамериканской квалификации ЧМ.

Боливия

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Роберто Фернандес («Акрон», 8 матчей).

Предстоящие соперники: Колумбия (10 октября) и Аргентина (16 октября) в южноамериканской квалификации ЧМ.

Мексика

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Сесар Монтес («Локомотив», 6 матчей).

Предстоящий соперник: США (16 октября) в товарищеском матче.

Босния и Герцеговина

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Иван Башич («Оренбург», 1 матч).

Предстоящие соперники: Германия (11 октября) и Венгрия (14 октября) в Лиге наций.

Словения

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Свен Карич («Пари НН», 0 матчей).

Предстоящие соперники: Норвегия (10 октября) и Казахстан (13 октября) в Лиге наций.

Люксембург

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Кристофер Мартинс («Спартак», 6 матчей).

Предстоящие соперники: Болгария (12 октября) и Беларусь (15 октября) в Лиге наций.

Северная Македония

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Боян Димоски («Акрон», 6 матчей).

Предстоящие соперники: Латвия (10 октября) и Армения (13 октября) в Лиге наций.

Албания

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Мирлинд Даку («Рубин», 1 матч).

Предстоящие соперники: Чехия (11 октября) и Грузия (14 октября) в Лиге наций.

Черногория

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Игор Вуячич («Рубин», 3 матча).

Предстоящие соперники: Турция (11 октября) и Уэльс (14 октября) в Лиге наций.

Коста-Рика

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Манфред Угальде («Спартак», 8 матчей).

Предстоящие соперники: Суринам (11 октября) и Гватемала (15 октября) в Лиге наций КОНКАКАФ.

Панама

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Эдгардо Фаринья («Химки», 5 матчей).

Предстоящие соперники: США (13 октября) и Канада (16 октября) в товарищеских матчах.

Камерун

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Муми Нгамалё («Динамо» Москва, 3 матча).

Предстоящие соперники: Кения (11 и 14 октября) в квалификации Кубка африканских наций.

Мали

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Секу Койта (ЦСКА, 6 матчей).

Предстоящие соперники: Гвинея-Бисау (11 и 14 октября) в квалификации Кубка африканских наций.

Тунис

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Надер Гандри («Ахмат», 6 матчей).

Предстоящие соперники: Коморские острова (11 и 15 октября) в квалификации Кубка африканских наций.

ДР Конго

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Тео Бонгонда («Спартак», 12 матчей).

Предстоящие соперники: Танзания (10 и 15 октября) в квалификации Кубка африканских наций.

Гвинея-Бисау

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Зе Турбо («Пари НН», 7 матчей).

Предстоящие соперники: Мали (11 и 14 октября) в квалификации Кубка африканских наций.

Нигер

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Умар Сако («Ростов», 1 матч).

Предстоящие соперники: Ангола (11 и 15 октября) в квалификации Кубка африканских наций.

Суринам

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Миенти Абена («Спартак», 5 матчей).

Предстоящие соперники: Коста-Рика (11 октября) и Гайана (15 октября) в Лиге наций КОНКАКАФ.

Таджикистан

Кого вызвали и сколько они играли за сборную в 2024 году: Рустам Ятимов («Ростов», 9 матчей), Олег Баклов («Уфа», 1)

Предстоящие соперники: Сирия (11 октября) и Таиланд/Филиппины (14 октября) в товарищеском турнире.

Кыргызстан

Кого вызвали и сколько он играл за сборную в 2024 году: Эльдияр Зарыпбеков («Чайка», 6 матчей)

Предстоящие соперники: Катар (10 октября) и КНДР (15 октября) в азиатской квалификации ЧМ.