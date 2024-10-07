«Манчестер Сити» выиграл дело против АПЛ

«Манчестер Сити» объявил, что выиграл дело в отношении английской Премьер-лиги. В начале минувшего лета стало известно, что небесно-голубые подали иск против лиги из-за правил работы со спонсорами – с обвинением в «тирании большинства» и «дискриминации».

«После сегодняшней публикации решения Арбитражного суда «Манчестер Сити» благодарит его членов за работу и приветствует их выводы. Клуб добился удовлетворения своего иска: правила о сделках с ассоциированными сторонами (APT), были признаны незаконными, а решения английской Премьер-лиги по двум конкретным спонсорским сделкам «Манчестер Сити» были отменены. Суд постановил, что как первоначальные, так и текущие измененные правила APT нарушают законодательство Великобритании о конкуренции и требования процедурной справедливости. Было установлено, что Премьер-лига злоупотребила своим доминирующим положением. Суд определил, что правила несправедливы по своей структуре, и лига была особенно несправедлива в том, как эти правила применялись к клубу на практике. Правила были признаны дискриминирующими по характеру действия, поскольку они намеренно исключали кредиты акционерам. Помимо общих выводов о законности, суд отменил конкретные решения Премьер-лиги, чтобы пересчитать справедливую рыночную стоимость двух сделок, заключенных клубом. Суд постановил, что Премьер-лига приняла решения процедурно несправедливым образом. АПЛ также необоснованно задержала оценку справедливой рыночной стоимости двух спонсорских сделок клуба, нарушив тем самым собственные правила», – говорится в заявлении клуба.