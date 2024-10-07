Умер двукратный серебряный призер чемпионата мира по футболу Нескенс

Пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов сообщила, что Нескенс скончался в воскресенье, 6 октября, в возрасте 73 лет. Он почувтвовал недомогание, находясь на мероприятии в рамках проекта WorldCoaches в Алжире.

В составе сборной Нидерландов Нескенс становился серебряным призером чемпионатов мира в 1974 и 1978 годах и завоевал бронзу чемпионата Европы 1976 года. Также Нескенс трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов с «Аяксом» и стал обладателем Кубка Испании и Кубка обладателей кубков в качестве игрока «Барселоны».