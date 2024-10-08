$96.06+1.19105.31+0.56
Войти в почту

У Гризманна есть план по возвращению в сборную Франции в стиле Зидана – если у команды плохо пойдут дела. Антуан чувствовал себя недооцененным (Ромен Молина)

У Антуана Гризманна есть план по возвращению в сборную Франции.

У Гризманна есть план по возвращению в сборную Франции
© Sports.ru

Об этом сообщил журналист Ромен Молина, считающий, что форвард «Атлетико» задумал вернуться в национальную команду в стиле Зинедина Зидана, который после ухода из сборной вернулся в нее спустя чуть больше чем через полтора года и был назначен капитаном на ЧМ-2006.

30 сентября Антуан Гризманн объявил о решении завершить карьеру в сборной Франции.

Как отмечает Молина, если у сборной плохо пойдут дела, это может привести к желанию вернуть Гризманна в команду в качестве спасителя и построить проект вокруг него.

Также отмечается, что Антуан чувствовал себя недооцененным в национальной сборной в последние годы.

Футбол
Антуан Гризманн