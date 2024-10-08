У Гризманна есть план по возвращению в сборную Франции

У Антуана Гризманна есть план по возвращению в сборную Франции.

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Об этом сообщил журналист Ромен Молина, считающий, что форвард «Атлетико» задумал вернуться в национальную команду в стиле Зинедина Зидана, который после ухода из сборной вернулся в нее спустя чуть больше чем через полтора года и был назначен капитаном на ЧМ-2006.

30 сентября Антуан Гризманн объявил о решении завершить карьеру в сборной Франции.

Как отмечает Молина, если у сборной плохо пойдут дела, это может привести к желанию вернуть Гризманна в команду в качестве спасителя и построить проект вокруг него.

Также отмечается, что Антуан чувствовал себя недооцененным в национальной сборной в последние годы.