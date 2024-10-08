Юран рассказал, почему в 90-е выбрал сборную России, а не Украины

Сергей Юран рассказал, почему выбрал сборную России, а не Украины в 90-е годы.

Форвард родился в Луганске и является воспитанником местной «Зари». В качестве футболиста он выступал за киевское «Динамо», «Спартак», «Бенфику», «Порту» и другие европейские клубы.

В 1992 году Юран принял решение выступать за сборную России, в составе которой провел 25 встреч и забил 5 голов.