Барко установил рекорд среди новичков «Спартака»

Атакующий полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко является рекордсменом красно-белых по количеству результативных действий в первых 10 матчах за московский клуб за последние 15 лет — семь (четыре гола и три ассиста). Об этом информирует Opta.

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Согласно данным источника, ни у одного другого футболиста «Спартака» не было больше игр с голом или результативной передачей в первых 10 встречах за красно-белых, чем у Барко.

Второе место по этому показателю делят сразу пять экс-футболистов «Спартака»: Алекс, Веллитон, Эммануэль Эменике, Хосе Хурадо и Тео Бонгонда (находится в команде), каждый из которых отметился пятью результативными действиями в первых 10 матчах за красно-белых.

Барок перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» минувшим летом.