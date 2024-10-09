Президент ФИФА обратился к завершившему карьеру Андресу Иньесте

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о 40-летнем полузащитнике Андресу Иньесте, который ранее объявил о завершении профессиональной карьеры.

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«Мы поздравляем Андреса Иньесту с такой блестящей карьерой. От забитого победного гола в финале чемпионата мира по футболу, который помог сборной Испании впервые выиграть чемпионом мира, до победы на трёх клубных чемпионатах мира по футболу. Вы приводили в восторг болельщиков по всему миру! Спасибо за все воспоминания, было приятно видеть вас с мячом у ваших ног. Волшебство, которое вы создали, навсегда останется в наших сердцах. Я желаю вам всего наилучшего в будущем», — написал Инфантино на странице в соцсети.

В составе национальной команды Испании Иньеста провёл 131 матч, в которых забил 14 голов и отдал 30 результативных передач. Хавбек дважды выиграл Евро и стал победителем чемпионата мира.